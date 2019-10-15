السعودية اليوم / " التعليم" تعلن عن اسماء 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت وزارة التعليم أسماء (536) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال- نساء)، والمعلنة في 23/12/1440هــ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة).

ودعت الوزارة، المعلنة أسمائهم مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.

ولفت الوزارة الانتباه إلى أن من لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين.

ويمكن الاطلاع على الأسماء المتقدمين والمتقدمات على موقع الوزارة الإلكتروني، من خلال الرابطين :

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Ma_Nominations.xlsx

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fe_Nominations.xlsx

// انتهى //

16:42ت م

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