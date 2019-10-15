السعودية اليوم / الخطوط السعودية تُشارك في معرض أعمال آلآت الطيران بجدة



جدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

تشارك الخطوط

وجرى نقل الأعمال الفنية واللوحات الخاصة بالمعرض من مدينة ميلان الإيطالية إلى جدة على متن طائرة من طراز 400 -747، إحدى طائرات شركة الخطوط السعودية للشحن، الذراع الاستثماري للشحن بمجموعة الخطوط السعودية، في حين احتوت الشحنة التي يصل وزنها إلى 4 أطنان على عددِ من التصاميم التي وضعها الفنان العالمي أيضاً لقطع ترمز للطيران.

وأفاد القنصل العام الإيطالي بجدة ستيفانو ستوتشي، أن اختيار المملكة لإقامة معرض الرسام العالمي دافنشي جاء تلبية للاهتمام الكبيرالذي يوليه المجتمع السعودي بشتى أنواع الفنون التشكيلية والتراثية والثقافية، مؤكداً أن المعرض يشهد حضورا جيداً من قبل الجمهور خاصة المهتمين بفنون وتصاميم الفنان العالمي دافنشي واستمتعوا بالجانب الإبداعي المتفرد في أعمال هذا الفنان.

ولفت ستوتشي إلى أن أعمال المعرض تستمر على مدى شهراً كاملا، يتم فيه عرض اللوحات والتصاميم للفنان العالمي بتقنية رقمية ونظام تشفير بجودة عالية بموافقة المتحف الذي يمتلك الأعمال الأصلية، وأن هذا الحدث يأتي ضمن برامج التعاون الثقافي بين المملكة وإيطاليا.

// انتهى //

16:41ت م

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جدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واستشارك الخطوط السعودية في رعاية المعرض الفني الأول من نوعه الخاص بأعمال وآلات الطيران، للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، والمُقام حالياً في دار شربتلي بالمنطقة التاريخية بجدة، بتنظمِ من القنصلية الإيطالية في جدة, بالتعاون مع منظمة حفظ التراث الفني.وجرى نقل الأعمال الفنية واللوحات الخاصة بالمعرض من مدينة ميلان الإيطالية إلى جدة على متن طائرة من طراز 400 -747، إحدى طائرات شركة الخطوط السعودية للشحن، الذراع الاستثماري للشحن بمجموعة الخطوط السعودية، في حين احتوت الشحنة التي يصل وزنها إلى 4 أطنان على عددِ من التصاميم التي وضعها الفنان العالمي أيضاً لقطع ترمز للطيران.وأفاد القنصل العام الإيطالي بجدة ستيفانو ستوتشي، أن اختيار المملكة لإقامة معرض الرسام العالمي دافنشي جاء تلبية للاهتمام الكبيرالذي يوليه المجتمع السعودي بشتى أنواع الفنون التشكيلية والتراثية والثقافية، مؤكداً أن المعرض يشهد حضورا جيداً من قبل الجمهور خاصة المهتمين بفنون وتصاميم الفنان العالمي دافنشي واستمتعوا بالجانب الإبداعي المتفرد في أعمال هذا الفنان.ولفت ستوتشي إلى أن أعمال المعرض تستمر على مدى شهراً كاملا، يتم فيه عرض اللوحات والتصاميم للفنان العالمي بتقنية رقمية ونظام تشفير بجودة عالية بموافقة المتحف الذي يمتلك الأعمال الأصلية، وأن هذا الحدث يأتي ضمن برامج التعاون الثقافي بين المملكة وإيطاليا.// انتهى //16:41ت م0195

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.