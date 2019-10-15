السعودية اليوم / سمو أمير جازان يدشن خدمة الاتصال المرئي وعدداً من الخدمات والأنظمة الإلكترونية المتطورة بالإمارة



جيزان 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم, خدمة الاتصال المرئي وعددا من الخدمات والأنظمة الإلكترونية المتطورة بالإمارة والمحافظات التابعة لها.

واستمع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لشرح مفصل من وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ عن الخدمات التي تم تدشينها وغيرها من الخدمات التي تقدمها الإمارة تحقيقا لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي الإمارة عبر بوابة الموظفين على موقع الانترنت دون الرجوع لمقام الإمارة والعمل الورقي بما يسهل على منسوبي الموارد البشرية تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

وشملت الخدمات الإلكترونية التي تم تدشينها نظام متابعة مشاريع المنطقة الخدمية وغيرها من المشروعات وفق مؤشرات قياس لأداء المشاريع حسب الجهات وحسب المحافظات وتوفير المعلومات لمتخذي القرار لمتابعة المنجز والقائم والمتعثر وغيرها من المشاريع والمدة المتبقية لكل مشروع , وخدمة الاتصال المرئي الذي يوفر خدمة الاتصال صوت وصورة بين إمارة المنطقة وجميع محافظات المنطقة بالصوت والصورة.

واستمع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان المشرف العام على تقنية المعلومات سعد بن عبدالله الفواز عن إنجازات الإدارة العامة لتقنية المعلومات من خلال تجهيز المواقع المخصصة للاتصال المرئي ومشروع الخدمات الالكترونية بالإمارة عبر الإنترنت والخطوات والبرامج التي تنفذها الإدارة لتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة وتوفير كل ما يسهم في تحسين وتطوير عمل الأنظمة وقواعد البيانات والشبكات وأمن المعلومات.

وأجرى سمو أمير جازان وسمو نائبه، اتصالاً مرئياً مباشرا مع عدد من المحافظين عبر نظام الاتصال المرئي, مثمنا سموه جهود وكيل الإمارة والمشرف العام على تقنية المعلومات والموظفين القائمين على إنشاء وتطبيق هذه الأنظمة , التي تختصر الوقت وتوفر الجهد على منسوبي الإمارة والمراجعين لها من المواطنين والمقيمين من خلال ربط الإمارة بالمحافظات والمراكز التابع لها وتنفيذ معاملاتهم في أسرع وقت ممكن إنفاذاً لتوجيهات القيادة .

// انتهى //

16:40ت م

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