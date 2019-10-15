

الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الأولى - أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه محمد بن علي بن ضيف الله الحنيني الحربي - سعودي الجنسية - , بموجب الهوية الوطنية رقم (1065488254) ، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 2 / 3 / 1441هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحاً, للنظر في الدعوى.

وعلى المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض , مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12 / 2 / 1441 , ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.

// انتهى //

16:37ت م

0193





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المحكمة الجزائية المتخصصة تحدّد موعداً للنظر في الدعوى المقامة على المدعَى عليه محمد الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.