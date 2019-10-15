السعودية اليوم / احباط محاولة إرهابية كانت تستهدف المدنيين بجنوب بغداد



بغداد 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

احبطت القوات الامنية العراقية اليوم محاولة إرهابية كانت تستهدف المدنيين" بحسب بيان صحفي صادر عن قيادة عمليات بغداد".

وأوضح البيان ان القوات الامنية القت القبض على ارهابيين اثنين في "قاطع مسؤولية اللواء 25 فرقة المشاة الـ 17 التابعة للجيش العراقي" وقد عثر بحوزتهما على حقيبة بداخلها حزامين ناسفين وعبوات متفجرة.

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16:30ت م

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