بطل العالم للتنس يوضح كيف يستفيد أصحاب الهمم من الذكاء الاصطناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضر ستيفن هوديت، المصنف الأول عالمياً في لعبة التنس الأرضي، مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي ممثلاً لأصحاب الهمم، حيث وضح فيه كيف يستفيد أصحاب الهمم من الذكاء الاصطناعي.

وقال ستيفن في تصريحات للعين الرياضية: "نجمع البيانات خلال الحصص التدريبية، ويتم ربط اللاعب بجميع البيانات الخاصة به".

وأضاف: "موقف الكرة واللاعبين وتمركزهم والسرعة والدوران، وغيرها من الأشياء، كلها يتم قراءتها من خلال الذكاء الاصطناعي، الأمر يرجع أيضاً لاختيار الأدوات المناسبة".

وتابع: "يمكن أن أعرف أين تُلعب الكرة في معظم الوقت، وكل هذه التفاصيل التي باتت تحتاج إلى فعل ما قاله مدرب كرة القدم المخضرم زين الدين زيدان بالمؤتمر، وهو الابتعاد عن ذلك حتى يكون عقلي قادراً على الإبداع في المباراة".

وأتم: "نحن دائماً نخلط الرياضة بالتكنولوجيا وفي رياضة التنس الأرضي يتعلق الأمر بجزأين، الأول ميكانيكي خاص بالكراسي المتحركة، والثاني يتعلق بالمهارات الخاصة".