التعليم تمدد فترة إخلاء الطرف والمباشرة للمعلمين عبر نظام فارس

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفادت وزارة التعليم أنه تم تمديد فترة إخلاء الطرف والمباشرة للمعلمين حتى نهاية الشهر الحالي الموافق 29/02/1441 هـ.

ودعت الوزارة الإدارات التعليمية إلى حث المتأخرين لديهم بسرعة عمل الإجراءات اللازمة خلال فترة التمديد.

ولاستكمال الإجراءات يجب تسجيل الدخول على نظام فارس الجديد من خلال حساب المعلم أو المعلمة، ثم الدخول على بوابة الخدمة الذاتية، والبحث من بين الخدمات المتوفرة على تقديم طلب إخلاء طرف.

خطوات إخلاء الطرف والمباشرة في نظام فارس

تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية.

اختيار خدمة نقل المعلمين.

اختيار طلب إخلاء الطرف بعد نقل المعلمين.

الضغط على إضافة، ثم التالي.

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تحديد سبب النقل، وإدخال البيانات المطلوبة والضغط على تطبيق.

خطوات إخلاء الطرف من حساب القائد

الدخول لصلاحية الخدمة الذاتية للقائد.

اختيار نقل المعلمين.

طلب اختيار إخلاء الطرف.

اختيار الموظف.

إضافة.

تعبئة الحقل ثم التالي.

ثم تظهر سلسلة اعتمادات اضغط على تنفيذ.

بعد ذلك ينقل الطلب إلى قائد المدرسة لاعتماده بعد الضغط على تنفيذ الخدمة، وتستمر سلسلة الاعتمادات من أصحاب الصلاحية لحين الانتهاء، ثم تقديم طلب المباشرة.







