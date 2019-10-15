شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن محمد بن فهد يستقبل الرئيس الشيشاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز بقصر اليمامة اليوم (الثلاثاء)، فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان. استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز بقصر اليمامة اليوم (الثلاثاء)، فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان. ونقل الأمير تركي بن محمد للرئيس الشيشاني تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما حمّل فخامة الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.



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