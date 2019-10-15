شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام ورش السيارات بتوفير نقاط الدفع الإلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه على موقع «تويتر» عن بدء الإلزام بتوفير نقاط الدفع الإلكتروني لورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل «الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات»، وذلك اعتباراً من 18 ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019، وأنها من ضمن مبادرات البرنامج لمكافحة التستر التجاري .



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