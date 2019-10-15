شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 350 سيارة لخلل في «الفرامل» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان «مورانو» من موديلات 2009 - 2015 بسبب وجود خلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل وعدم استجابتها جزئياً ما قد يسبب وقوع حادثة. وطالبت التجارة من ملاك السيارة التحقق من شمول رقم الهيكل من خلال الموقع الإلكتروني والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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