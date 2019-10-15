شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وبوتين يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو. ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، إذ تجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى، وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة.



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