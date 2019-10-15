، مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلع #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء اليوم على نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس الروسي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

ونوه المجلس بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين حكومتي المملكة وروسيا.

كما تناول المجلس ما بحثه سمو #ولي_العهد مع الرئيس الروسي من الفرص الواعدة في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجالات الطاقة، والمستجدات في الساحتين السورية واليمنية.

وفي الشأن الدولي جدد المجلس إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه #تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار #مجلس_الوزراء إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.مجلس الوزراء