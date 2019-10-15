- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى خالد بن محمد الزعاقي، التهاني بمناسبة ترقيته للمرتبة العاشرة في الإدارة العامة للمساحة التابعة لوكالة الأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشكر "الزعاقي" المسؤولين على ثقتهم، مؤكدًا أنها ستكون دافعاً له لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة الوطن والمواطنين.ترقية وزارة الشؤون البلدية والقروية
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 03:01 PM
يتلقى خالد بن محمد الزعاقي، التهاني بمناسبة ترقيته للمرتبة العاشرة في الإدارة العامة للمساحة التابعة لوكالة الأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشكر "الزعاقي" المسؤولين على ثقتهم، مؤكدًا أنها ستكون دافعاً له لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة الوطن والمواطنين.
، "الزعاقي" للمرتبة العاشرة بـ"الشؤون البلدية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الزعاقي" للمرتبة العاشرة بـ"الشؤون البلدية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.