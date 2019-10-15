السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الثانية من مشروع تعزيز التعاون الأمني لمجموعة الخمس بالساحل الإفريقي في موريتانيا



نواكشوط 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، أعمال الدورة الثانية من مشروع تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الخمس بالساحل الإفريقي التي تضم إلى جانب موريتانيا كلًّا من مالي ، وبوركينافاسو، وتشاد والنيجر.

ويهدف اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية في دول المجموعة من خلال إدراج نماذج تعليمية موجهة خدمة للأهداف الأمنية ذات الأهمية العلمية في المدارس الأمنية الوطنية لدول المجموعة.

ويبحث المشاركون عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون الأمني بين الدول الخمس بالساحل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المؤسسات الشرطية في دول المجموعة حول الأهداف الأمنية والتنموية للمجموعة.

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15:50ت م

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