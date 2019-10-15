السعودية اليوم / افتتاح متحف وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية



جدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأميرخالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية ، افتتح المستشار وممثل رئيس مجلس نظارة الوقف عبدالله بن عبدالرحمن الشهري اليوم ، متحف وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية ، بحضور مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي ، وأعضاء مجلس النظارة .

وقام الشهري بقص شريط إيذاناً بافتتاح المتحف ، حيث تجول والحضور في أرجاء المتحف الذي يحكي تاريخ الوقف منذ ٧٥ عاماً على تأسيسه.

// انتهى //

15:49ت م

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