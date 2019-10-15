السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يفتتح مؤتمر "جيبكا" الثالث للرعاية المسؤولة بمدينة الجبيل الصناعية



الجبيل 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، النسخة الثالثة من مؤتمر "جيبكا" للرعاية المسؤولة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والصناعية.

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وتضمينها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولة، ودورها في الحفاظ على الموارد وتعزيزها، مبيناً سموه أن استضافة مدينة الجبيل لهذا المؤتمر تأكيد على ريادة المنطقة الشرقية في تعزيز ونشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ومبادرتها في ترسيخ مفهومي الاستدامة والمسؤولية.

ولدى وصول سمو أمير الشرقية تفضل بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر واطلع على أبرز إنجازات الشركات الصناعية في مجال الرعاية المسؤولة.

ثم ألقى نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات " جيبكا " يوسف بن عبدالله البنيان كلمة أكد فيها على تصاعد النجاحات التي حققها الاتحاد الخليجي الإقليمي ( غير الربحي ) بالرغم من قصر فترة نشأته ، مضيفا أنه يشارك ضمن عضوية هذا الاتحاد 250 عضواً من ضمنهم شركة سابك والتي تعد الواجهة التي يشار إليها بالبنان في مجالات صناعة البتروكيماويات والكيماويات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق رئيس مجلس إدارة سابك إلى أنه ينضوي تحت راية هذا الاتحاد قطاع صناعي تبلغ طاقته الإنتاجية الحالية أكثر من 166,6 مليون طن متري سنوياً من منتجات البتروكيماويات والكيماويات بينما تصل إيراداته إلى أكثر من 84,7 مليار دولار أمريكي ، فضلا عن استيعابة لأكثر من 166 موظف في مختلف التخصصات.

وفي ختام المؤتمر كرم سموه رواد جيبكا الذين قدموا مساهمات كبرى منذ تأسيس الاتحاد ، حيث تم تكريم رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد الماضي و رئيس شركة الخليج للصناعات البيتروكيميائية بالبحرين الدكتور عبدالرحمن جواهري و رئيس مجلس الكيماويات الامريكية السيد كال دولي و السيد طاهر جمال قادر على دوره في تنسيق جهود لجنة الرعاية المسؤولة، والسيد يوسف الدغيم .

// انتهى //

15:34ت م

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