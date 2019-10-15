السعودية اليوم / محافظة محايل توقف تعديات على أراضٍ ٍ حكومية شمال سوق الأعلاق وظهرة الحيران .



محايل 16 صفر 1441 هـ الموافق 15أكتوبر 2019 م واس

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل تعديات على مساحة 2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع شمال سوق الأعلاف وظهرة الحيران التي تقع على الطريق المؤدي إلى محافظة رجال المع.

وأوضح رئيس لجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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15:10ت م

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