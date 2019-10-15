السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعقد اللقاء الأول للعائدات من برنامج التطوير المهني النوعي



عرعر 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

أقامت إدارة التدريب والابتعاث" بنات" بتعليم منطقة الحدود الشمالية ، أمس ، اللقاء التعريفي للعائدات من برنامج التطوير المهني النوعي "خبرات 2" في مركز التدريب بعرعر .

ويهدف اللقاء للاستفادة من الخبرات الدولية التي ينقلها العائدين والعائدات من البرنامج.

// انتهى //

15:09ت م

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