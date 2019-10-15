السعودية اليوم / سمو أمير نجران يكرم مدير المرور على نجاح خطة انخفاض الحوادث



نجران 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد مناحي بن شجاع العتيبي على نجاح ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير نتج عنها انخفاض ملحوظ في أعداد الحوادث المرورية والوفيات والإصابات، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمدير المرور ومنسوبي الإدارة كافة، على هذه الجهود المشرفة التي عكستها الأرقام والنتائج، لا سيما في أمر يتعلق بالأرواح والممتلكات وحفظ الأمن العام.

من جهته، أكد العقيد السبيعي أن هذا النجاح تحقق بتضافر جهود كل منسوبي المرور، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الميدان، واعدًا بمواصلة العطاء وبذل المزيد لتعزيز السلامة المرورية بالمنطقة.

حضر مراسم التكريم وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي.

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14:56ت م

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