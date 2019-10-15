- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صور.. مجهول يضرم النيران في مرمى البلدية القديم بأحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. مجهول يضرم النيران في مرمى البلدية القديم بأحد رفيدة
متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني – أحد رفيدة
باشرت فرق الطواري من البلدية والدفاع المدني بأحد رفيدة اليوم الثلاثاء حريقًا وقع في مرمى قديم للنفايات بالمحافظة إثر قيام مجهول بإضرام النار في بعض النفايات بالموقع مما أثار تساؤلات عدد من المواطنين عن أسباب الدخان الكثيف المتصاعد في الفضاء.
وقالت بلدية أحد رفيدة لـ “متابعات الخليج 365”: إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019م قام فاعل مجهول بإشعال النيران في أثاث ومخلفات للبناء في مرمى النفايات القديم الواقع على الطريق الرابط بين محافظة أحد رفيدة ومركز الفرعين وكان الحريق في مساحة محدودة حيث ارتفع الدخان إلى السماء ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية إلا أن سرعة الرياح زادت من انتشار الدخان.
وتابعت أنه على الفور باشرت فرق الطوارئ من البلدية والدفاع المدني في إطفاء النيران والسيطرة على الحريق في وقت قياسي من خلال تفعيل خطة الطوارئ بالبلدية والتي شاركت البلدية بالكوادر البشرية والمعدات والآليات وفرق ميدانية من البلدية وعدد من المعدات والآليات وتطبيق الطمر الصحي للموقع بالكامل بعد إطفاء الحريق لمنع نشوب الحريق مرة أخرى ومحاصرة وإخماد الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مجهول يضرم النيران في مرمى البلدية القديم بأحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.