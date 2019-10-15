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الإنذار المبكر : أمطار رعدية وأتربة مثارة تحد الرؤية على مكة والمدينة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من سحب رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن الحالة تمتد حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.
ويشمل البلاغ كلا من محافظات القنفذة، الليث، جدة، رابغ.
كما توقع الإنذار المبكر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة المدينة المنورة حتى التاسعة مساء.
وقال الإنذار المبكر إن الحالة تشمل العلا، العيص، بدر، خيبر، وادي الفرع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما توقعت أن تمتد هذه الحالة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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