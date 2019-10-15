مستشفى ظلم يُكثف فعالياته التوعوية عن سرطان الثدي

2019-10-15

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

كثّف مستشفى ظلم العام فعالياته التوعوية ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار (لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن)، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، الشهر الوردي، الذي يُقام في أكتوبر من كل عام.

ودشن صباح اليوم المعرض التوعوي في قسم العيادات الخارجية والحملة التوعوية، بحضور مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي حيث قدمت من خلاله رسائل تثقيفية وتوعوية للزوار عن “سرطان الثدي” عبر فريق طبي متخصصي.

وأكدت إدارة التوعية الصحية بالمستشفى أن الحملة تأتي نظرًا لأن أكثر من 55٪ من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة؛ حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

Advertisements

وبينت الإدارة إلى أن هذا المفهوم خاطئ، مشددة على أهمية الفحص المبكر بجهاز الماموغرام لكونه يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.

ودعا مستشفى ظلم العام النساء من عمر 40 سنة فما فوق إلى الكشف المبكر؛ لما له من أهمية، مؤكدًا بأنه الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى، التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من ٩٥٪ بإذن الله.

يشار إلى أن الحملة التوعوية التي أطلقها مستشفى ظلم العام تستهدف الزوار والمراجعين من خلال توزيع المنشورات وتفعيل الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإعلانية داخل المستشفى.