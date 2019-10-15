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2019-10-15 #وظائف هندسية بوزارة الشؤون الإسلامية.. هنا رابط التقديم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام. وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/2/21 هـ ولمدة أربعة أيام عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية: (هنا).







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