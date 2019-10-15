السعودية | فيديو.. الربيعة يقبّل رأس الأمير خالد الفيصل لشكره

شكرا لقرائتكم فيديو.. الربيعة يقبّل رأس الأمير خالد الفيصل لشكره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الدكتور عبدالله الربيعة، خلال حفل منحه "جائزة الاعتدال" في دورتها الثالثة: "أنتهز هذه الفرصة للإشادة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الذي يؤدي دوراً محورياً في مواجهة التطرف ونشر مبادئ التسامح والتأكيد على فرص السلام العالمي".

وأضاف: "إن تشريفي بالحصول على هذه الجائزة يحمّلني مسؤوليات جساما، للمضي قدماً في خدمة هذا الوطن الغالي وما يخدم مصالحه".

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وأصر الربيعة خلال لقائه بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على تقبيل رأسه، قائلاً: "كرمتني وشرفتني وأنا ما قدمت لوطني إلا القليل، وتكريمك لي تاج على رأسي، وهذه أغلى هدية وأغلى من يهديها".

من جهته، أكد الأمير خالد الفيصل أن الاعتدال ‏‏سمة من سمات المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن.

وأضاف: "هنيئاً للسعودية بهذه المكانة بين المجتمعات العالمية وقد حظيت بالتقدير قيادةً وحكومةً وشعباً، وقد أثبت هذا الشعب أن تفكيره واضح وسليم وأنه لا يخشى إلا الله".