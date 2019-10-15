شكرا لقرائتكم فيديو.. الربيعة يقبّل رأس الأمير خالد الفيصل لشكره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الدكتور عبدالله الربيعة، خلال حفل منحه "جائزة الاعتدال" في دورتها الثالثة: "أنتهز هذه الفرصة للإشادة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الذي يؤدي دوراً محورياً في مواجهة التطرف ونشر مبادئ التسامح والتأكيد على فرص السلام العالمي".
وأضاف: "إن تشريفي بالحصول على هذه الجائزة يحمّلني مسؤوليات جساما، للمضي قدماً في خدمة هذا الوطن الغالي وما يخدم مصالحه".
وأصر الربيعة خلال لقائه بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على تقبيل رأسه، قائلاً: "كرمتني وشرفتني وأنا ما قدمت لوطني إلا القليل، وتكريمك لي تاج على رأسي، وهذه أغلى هدية وأغلى من يهديها".
من جهته، أكد الأمير خالد الفيصل أن الاعتدال سمة من سمات المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن.
وأضاف: "هنيئاً للسعودية بهذه المكانة بين المجتمعات العالمية وقد حظيت بالتقدير قيادةً وحكومةً وشعباً، وقد أثبت هذا الشعب أن تفكيره واضح وسليم وأنه لا يخشى إلا الله".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | فيديو.. الربيعة يقبّل رأس الأمير خالد الفيصل لشكره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.