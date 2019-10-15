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نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، صباح اليوم، تمريناً فرضياً لمحاكات سقوط طفل داخل بئر ارتوازية بجوار حديقة الملك فهد بحي الخالدية.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، قائلاً: إن الهدف من هذا التمرين الفرضي الاستعداد لأي طارئ لمواجهة حوادث الآبار الارتوازية والارتقاء بأعمال الإنقاذ في الأماكن المحصورة والمغلقة، وذلك لرفع أداء الفرق وتلمّس أوجه التطور والقصور، مع التعرف على استعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها.
وأضاف: الجهات المشاركة في الخطة هي: "هيئة الهلال الأحمر، والأمانة، والشرطة، والدوريات الأمنية، والمرور، والصحة".
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 02:50 PM
تهدف إلى الارتقاء بأعمال الإنقاذ في الأماكن المحصورة والمغلقة"مدني الطائف" ينفذ فرضية سقوط طفل داخل بئر ارتوازية
نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، صباح اليوم، تمريناً فرضياً لمحاكات سقوط طفل داخل بئر ارتوازية بجوار حديقة الملك فهد بحي الخالدية.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف، قائلاً: إن الهدف من هذا التمرين الفرضي الاستعداد لأي طارئ لمواجهة حوادث الآبار الارتوازية والارتقاء بأعمال الإنقاذ في الأماكن المحصورة والمغلقة، وذلك لرفع أداء الفرق وتلمّس أوجه التطور والقصور، مع التعرف على استعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها.
وأضاف: الجهات المشاركة في الخطة هي: "هيئة الهلال الأحمر، والأمانة، والشرطة، والدوريات الأمنية، والمرور، والصحة".
، "مدني الطائف" ينفذ فرضية سقوط طفل داخل بئر ارتوازية ،
المصدر : الخليج 365
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