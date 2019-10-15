، صُنِعت من أنياب حيوان منقرض.. هدية نادرة من الرئيس الروسي لولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل مغادرته الرياض متجهاً إلى أبوظبي

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحفة فنية نادرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك قبل انتهاء زيارته الرسمية، ومغادرته المملكة العربية السعودية متجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة.

وصُنِعت التحفة الفنية التي أهداها "بوتين" لولي العهد من أنياب حيوان "الماموث"، وهو فيل ضخم منقرض كان يعيش في أوروبا الوسطى قبل مليون سنة، وقد عاصر إنسان ما قبل التاريخ، وفي سيبيريا بشكل خاص. وقد اكتشفت أول جثة كاملة لفيل "الماموث" عند مصب نهر لينا شمال سيبيريا في روسيا، وهي مدفونة تحت طبقة من الجليد الذي حفظها سليمة تماماً منذ آلاف السنين، وذلك في عام 1798، وهو بأنياب معقوفة وشعر بري.

وغادر الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، بعد زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.فلاديمير بوتين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوتين في السعودية