محمد بن مسعود - الدمام - كان يحظى بمشاهدات عالية.. ومن ضمنها مشاهد إطلاق نار أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات. يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج.الجهات الأمنية اطلاق نار سناب شات 15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 02:24 PM كان يحظى بمشاهدات عالية.. ومن ضمنها مشاهد إطلاق نار Advertisements القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج "سناب شات" القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج "سناب شات" أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن الجهات الأمنية أوقفت شاباً نشر مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة من ضمنها مشاهد اطلاق نار عبر برنامج سناب شات. يشار الى أن الشاب كان يحظى بمشاهدات عالية عبر البرنامج. الكلمات المفتاحية ، القبض على شاب نشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج "سناب شات" ،

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