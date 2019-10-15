، "البيئة" تعلّق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة، والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.
وبيّنت الوزارة أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كل المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري. إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومع الدول المجاورة، واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال بمباشرة بالهاتف المجاني ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ في حال الاشتباه بأي إصابة.وزارة البيئة والمياه والزراعة استيراد المواشي السودان
"البيئة" تعلّق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتيمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-10-15
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة، والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.
وبيّنت الوزارة أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كل المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري. إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومع الدول المجاورة، واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال بمباشرة بالهاتف المجاني ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ في حال الاشتباه بأي إصابة.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
02:27 PM
بعد إعلان منظمة الصحة إصابتها بحمى الوادي المتصدع
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة، والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.
وبيّنت الوزارة أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كل المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري. إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومع الدول المجاورة، واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال بمباشرة بالهاتف المجاني ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ في حال الاشتباه بأي إصابة.
، "البيئة" تعلّق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "البيئة" تعلّق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.