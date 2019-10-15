، فرضية حريق بأحد مستودعات شركة الاتصالات بمكة .. إخلاء وإنقاذ ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتأكّد من جاهزية فرق الإطفاء للتعامل مع الحوادث بسيناريوهات مختلفة

نفّذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم الثلاثاء، تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ والإخلاء بأحد المستودعات الخاصة بشركة الاتصالات السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ أن سيناريو الفرضية بدأ باشتعال النار في مستودع تقدر أبعاده بـ (٦٠×٤٠)م تابع للشركة، وتسبّب الحادث في تضرر مبنيين مجاورين للمستودع، ونتج عنه إصابة ٦ أشخاص جرى إخلاؤهم عن طريق الفرق الطبية لنقاط الفرز المحدد.

وأضاف الشريف؛ نفّذت الفرضية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية المساندة، وتم خلالها رصد الإيجابيات والسلبيات والوقوف علي مدى الجاهزية والاستعداد للتدخل في مثل هذه الحالات.

وأفاد بأن الفرضية نفّذت بآلية تحاكي حادثاً حقيقياً؛ للتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني للتعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة، ولاسيما أن موقع الحادث من المواقع المهمة والحيوية وكذلك للتأكد من جاهزية فرق الإطفاء للتعامل مع الحوادث بسيناريوهات مختلفة.

وتابع، جرى توزيع المهام على الضباط المباشرين للحادث وتحديد نقطة للإسناد الآلي وتم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط الحماية المدنية بالتعاون مع الشؤون الصحية، فيما باشر ضباط التحقيق بالإدارة التعرف على مسبّبات الحادث بالتنسيق مع الجهات المساندة.

ولفت الشريف؛ إلى أن هذه الفرضية تأتي ضمن مجموعة من التدابير الوقائية التي تنفّذها الإدارة بمتابعة من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة اللواء علي المنتشري؛ وأشرف على تنفيذها مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة العميد عبدالله بن عيد القرشي؛ وعقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية وتمت مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث.

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