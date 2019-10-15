فتح باب التوظيف للخريجين لعام 1441 في وزارة الصحة بالسعودية ورابط التقديم والشروط المطلوبة

قامت وزارة الصحة بالسعودية بنشر الوظائف الشاغرة بالوزارة حيث بينت الوزارة في رابط وزارة الصحة للتوظيف بالسعودية عن الوظائف المتاحة للتوظيف فيها بالنسبة للخريجين النساء والرجال ،وأعلنت عن وجود 10 ألاف وظيفة متوافرة ,وهذه الوظائف خاصة بالسعودين داخل المملكة ،وتم الإعلان عن هذه الوظائف، وذلك لإيجاد فرص عمل لمن تم الانتهاء من دراسته من الجنسين،ورفع المستوي المعيشي لهم وحرص المملكة علي توظيفهم كأبناء للوطن.

وظائف الوزارة وشروط التقديم لها لسنة 1441

اشترطت وزارة الصحة السعودية في الرابط الخاص بها للتوظيف عدد من الشروط للالتحاق لهذه الوظيفة، والاهتمام بقطاع مهم جدا وفعال في المجتمع وهم الشباب،وهذه الشروط هي :

يشترط علي من يتقدم أن يكون سعودي الجنسية ،ويقيم داخل المملكة وليس خارجها. حصوله علي درجة الماجستير في الطب ،أوخريج تمريض. ولا يشترط الخبرة المسبقة في العمل في مجال الطب أو التمريض. رابط الوزارة لمن أراد التقديم لتلك الوظائف

علي كل من أراد الحصول علي هذه الوظيفة الدخول فورا علي رابط وزارة الصحة للتوظيف وعليه إلا يتردد ويسارع بالتقديم والله الموفق .