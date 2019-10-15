بلاغ يطالب بمحاكمة الفنان المصري محمد رمضان

طالب الاعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامج يقدمه على قناة الحياة المصرية، بمحاسبة الفنان محمد رمضان بسبب قيادته طائرة دون أي قوانين والتزامات، مما أثار موجة غضب من رواد منصات التواصل.

وانتقد خالد ابو بكر في برنامجه الحياة اليوم، تصرف محمد رمضان وقال:" محمد قاد الطائرة وهو أمر يتجاوز المزاح بمراحل، وقد عرض أمن البلد لخطر كبير، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وايقاف الطيار ومساعده عن العمل".

تساءل الاعلامي، "إن كانت شخصية بقدر الدكتور مجدي يعقوب مثلا ستعفى من المحاسبة القانونية، مراعاة لتاريخه، لو أنه ارتكب جريمة ما، وطالب بمحاسبة محمد رمضان أسوة بقائد الطائرة ومساعده"، مشيراً إلى أنه لا يعرف التوصيف القانوني لما أقدم عليه محمد رمضان.

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نشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي مقطع فيديو وهو يقود طائرة مدنية على متنها على أكثر من 150شخصاً في طريقه إلي مدينة الرياض، لإحياء حفل غنائي ضمن موسم الرياض الترفيهي، دون امتلاكه أي ترخيص فني ولا تدريب وغير مؤهل لقيادة طائرة، مما أثار جدل واسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي وطالبوا بضرورة محاسبته، وفقاً لموقع في الفن.

وأصدرت سلطة الطيران المدني المصري، بياناً قررت فيه إيقاف قائد الرحلة ومساعده عن العمل والطيران وإحالتهما إلى التحقيق العاجل، لارتكابهما فعلا ممنوعا منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي.