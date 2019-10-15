تركي آل الشيخ: مَن يثبُت عليه إعادة بيع تذاكر سيحاسب قانونياً

أكد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أن أى شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر “سوق سوداء” سوف يتم رصده ومحاسبته قانونياً. وقال آل الشيخ عبر حسابه بـ “تويتر”، إنه: “سيتم رصد أي شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر (سوق سوداء) وسيتم محاسبته قانونيا… ولن نتساهل في هذا الموضوع أبدًا”.

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