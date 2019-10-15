كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن موعد بدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، مؤكدا أنه سيكون يوم الأحد المقبل، وذلك بعد مرور 90 يوماً من نشر النظام، ولائحته التنفيذية فى الجريدة الرسمية “أم القرى”.
وأوضحت الوزارة أن من أهم ملامح النظام الجديد تنظيم ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية.
ويهدف مشروع لائحة النظام إلى تعزيز دور التجارة الالكترونية ورفع نسبتها في مجال التجارة بالتجزئة وضمان المصداقية والشفافية في التعاملات الخاصة بالتجارة الالكترونية.
وطالبت وزارة التجارة والاستثمار كافة المتاجر الإلكترونية بتطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد بدء تطبيق نظام التجارة الإلكترونية.. وهذه ملامح النظام الجديد وأهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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