مرور الشرقية: ضبط المركبات الخليجية المخالفة ومنعها من الخروج.. بدءاً من نوفمبر- فيديو

أكد مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد مهندس علي الزهراني، أن المخالفات المرورية ستطبق على المركبات التي تحمل اللوحات الخليجية بدءاً من نوفمبر المقبل، ما يمنع خروجها عبر المنافذ البرية ما لم تسدد قيمة المخالفات المسجلة عليها.
وأوضح الزهراني من خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أنه سيتم ضبط المخالفين عبر منفذي الرقعي والخفجي والبطحاء، مؤكداً أنه لن يتم السماح لهذه المركبات بالخروج حتى تسدد مخالفاتها المرورية، من خلال نقاط تتحكم فيها إدارات المرور.
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