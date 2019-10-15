بدعم مالي.. الإسكان تطرح مبادرة «تجديد المساكن»

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، إطلاق مباردة جديدة بعنوان «دعم تجديد المساكن»؛ لمساعدة المستفيدين منها على تجديد مساكنهم بدعم مالي من القيمة الإجمالية للقرض الأساسي، حسب نوع الوحدات السكنية.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تأتي ضمن التسهيلات المقدمة لمن هم على قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.

ووفق المبادرة يتم صرف جزء من الدعم المستحق من الأرباح بشكل مباشر وعلى دفعتين للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 49 عامًا فأقل، بالإضافة للقرض العقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

وأضافت الوازرة أن الشريحة المستهدفة؛ هي: مستفيدو صندوق التنمية العقارية، ومستفيدو وزارة الإسكان، وأن شروط أهلية الاستحقاق تتضمن أن يكون المستفيد مدنيًّا وعمره 49 عامًا فأقل.

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كما تتضمن رغبة المستفيد في شراء وحدة سكنية جاهزة سواء فيلا، تاون هاوس، دور سكني، شقة، وعمر العقار المطلوب شراؤه 15 سنة فأكثر، وتاريخ شراء العقار من 15 أكتوبر 2019 أو أكثر.

أما قيمة الدعم فهي: فيلا – تاون هاوس = 100 ألف ريال، دور سكني = 75 ألف ريال، شقة سكنية = 50 ألف ريال.

وطرحت وزارة الإسكان مثالًا توضيحيًّا، قائلة: «صدر اسم خالد في الصندوق العقاري وقام بشراء وحدة سكنية جاهزة عن طريق الجهة الممولة له، قيمة التمويل الذي حصل عليه خالد 500 ألف، قيمة الأرباح المدعومة من قبل الصندوق 400 ألف، بعد تقديم خالد على مبادرة قرض التجديد، سيتم الصرف له 100 ألف كحد أقصى من قيمة الأرباح المدعومة بشكل مباشر وعلى دفعتين، ويتم صرف الـ300 ألف المتبقية من الأرباح المدعومة بشكل شهري طوال مدة العقد التمويلي».