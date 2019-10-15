النائب العام: نركز على 3 ملفات مهمة في أجندة الأولويات

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، تقديم الدعم الكامل وتذليل جميع العقبات لتحقيق مهمة لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة ونظام (قضايا) الإلكتروني، وخروجه بالشكل الذي يرسم الإنجاز المميز للنيابة العامة.

وأشار النائب العام -خلال حضوره اجتماعًا لمناقشة استكمال خطة عمل لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة ونظام (قضايا) الإلكتروني- إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تأتي متسقة ومتناغمة مع رؤية المملكة 2030 التي شملت كل المجالات، ومنها ما يخص الجانب العدلي، وأن تسهم النيابة العامة بفاعلية في تحقيق أهداف ومؤشرات الرؤية، خاصةً ما يخص مكافحة الفساد، وتوفير الضمانات الحقوقية، والعمل على حماية الفرد والأسرة.

وعقدت النيابة العامة -بحضور النائب العام- اجتماعًا لمناقشة استكمال خطة عمل لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة ونظام (قضايا) الإلكتروني المؤلفة من خبراء ومستشارين من منسوبي النيابة العامة ومن خارجها؛ حيث تم عرض مكونات الفرق المشاركة في الإعداد، وخطة العمل الزمنية للتنفيذ، ومؤشرات أداء اللجنة لعمل الاستراتيجية وإتمام نظام قضايا الإلكتروني.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات؛ أهمها الإذن بالانطلاق والتنفيذ، والتركيز على الاهتمام بالموظفين، والسرعة في الإنجاز، والالتزام بالمدة المحددة في خطة العمل كحد أعلى، وتكملة إنجاز نظام «قضايا».

وفي ختام الاجتماع، تمت الموافقة على تشكيل اللجنة التوجيهية التي سيكون لها الدور الأكبر في متابعة الأداء.