بالصور.. ولي العهد وبوتين يتجولان في حي الطريف التاريخي بالدرعية

اصطحب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

حيث تجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهدًا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود، حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد أمس الإثنين، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعد فرصة كبيرة؛ لتوطيد أواصر الصداقة بين المملكة وروسيا.

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وأضاف خادم الحرمين الشريفين، في كلمة له عقب جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض، أن الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصًا في مجال الطاقة ستكون لها آثار إيجابية.. نتطلع للعمل مع روسيا دومًا؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

ووصل أمس الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في زيارة رسمية للمملكة.