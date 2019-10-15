أمطار رعدية على المدينة والباحة ونجران.. والدفاع المدني ينبه من الأودية ومجاري السيول

وجَّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة ونجران والباحة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة السابقة تشمل «محافظات العلا والعيص وبدر وخيبر وينبع» بمنطقة المدينة المنورة، موضحةً أن الحالة الجوية تبدأ من الساعة الواحدة ظهر اليوم، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جانبها، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة، الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، واتباع إرشادات السلامة وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول في هذه الأحوال المناخية.

كما وجهت الأرصاد تنبيهًا إلى أهالي منطقة الباحة يشمل «مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة»، والأجزاء المجاورة لها، موضحة أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

Advertisements

ووجهت الأرصاد تنبيهًا إلى أهالي منطقة نجران شمل «نجران وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة»، مشيرةً إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة ( 11:55) من مساء اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة طقس اليوم الثلاثاء- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة وتسبقها رياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.