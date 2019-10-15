بالصور.. مداهمة سوق النكاسة بمكة وإتلاف أطنان من الغذاء التالف وضبط مخالفين

صادرت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المسفلة الفرعية، خلال مداهمة السوق العشوائية الواقعة بحي النكاسة بمكة المكرمة؛ 40 طنًّا من أسماك ولحوم ودواجن حية وخضراوات فاسدة؛ وذلك بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، وتم إتلاف السلع المصادرة بالطرق الصحية المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي على الأسواق العشوائية، وتحرص على الحد من هذه المخالفات للتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية.

وأشار وقاد إلى أن الفرق الرقابية في البلدية، تعمل لمكافحة تلك الظواهر السلبية باستمرار، مضيفًا أنه تم خلال الحملة مداهمة محلات تجارية غير مرخصة، وإيقاف عدد من الباعة الجائلين، إضافةً إلى مداهمة العديد من مواقع بيع الدواجن الحية، مناشدًا الجميع التعاون لمكافحة تلك الظواهر، والإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤثر في عملية الإصحاح البيئي.

من جانبه، أكد مشرف الفترة المسائية ببلدية المسفلة الفرعية أحمد الصاعدي، أن الفرق الرقابية بالبلدية تقوم بحملات مكثفة على مواقع الأسواق العشوائية بقيادة المراقب الصحي علاء عطرجي، وعدد من المختصين.

وأشار إلى مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المجهولة المصدر، تُقدَّر بـ40 طنًّا من أسماك ولحوم ودواجن حية وخضراوات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا القبض على المخالفين من قبل الجهات الأمنية المشارِكة، وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.