يبدأ غدًا الأربعاء.. «الحصيني» يوضح مميزات وخصائص موسم «الوسم»

تحدث خبير الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، عن خصائص ومميزات موسم «الوسم»، الذي وصفه بأنه «جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته، يوازي شهرته سهيل اليماني»، مشيرًا إلى أنه يدخل غدًا الأربعاء.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن العرب ينتظرون «الوسم» على أحرّ من الجمر، ويعتبر من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية ومدته 52 يومًا، مضيفًا أن النجم الأول من المربعانية يعتبر من «الوسم».

وتابع الحصيني، أن «الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرةً، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار».

وأوضح خبير الأرصاد أن مطر «الوسم» نافع، وأن نجومه أربعة، هي: العواء والسماك والغفر ثم الزبانا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من «الوسم» حكمًا..

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وأشار الحصيني إلى أنه سُمِّيَ بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار، ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، وتنبت فيه الكمأة وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيوله، إذا ما قدّر الله في هذه السنة أمطارًا.

وأضاف أن فيه زيادة في الليل على حساب النهار، ومن أهم علاماته تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق، بعد أن كانت في الصيف تتحرك من الشرق إلى الغرب، وأنه مع دخول الوسم تبدأ المنخفضات الجوية في التأثير على المملكة ودول الخليج.

وأشار الحصيني إلى أن الأجواء تميل نهارًا في ثلثه الأول للاعتدال، والثلث الثاني يكون معتدلًا، وآخره يبرد، إذا وافق تقدم كتلة باردة، موضحًا: أما في الليل فتزداد البرودة مع تقدم ليالي الوسم.

وأضاف الحصيني أنه يوافق دخول «الوسم» هذه السنة حالة جوية ممطرة على أجزاء من المملكة ودول الخليج. خاصة الغربية والشمالية وشمال الوسطى وهذا طبيعي لأنه في غالب الأعوام تكون بداية الوسم من الشمالية والغربية ثم الوسطى فالشرقية.