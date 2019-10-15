بالصور.. الرئيس الروسي يغادر الرياض من مطار الملك خالد الدولي

غادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، الرياض، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة رسمية للمملكة؛ حيث كان في وداع بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين لدى روسيا، الدكتور رائد بن خالد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد اصطحب الرئيس بوتين، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، ويعد الحي نواة تأسيس المملكة، وقد تجول الرئيس الروسي وولي العهد في الحي وشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى.

وفيما قال ولي العهد، بحسب رويترز، إن «التعاون بين السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار»، فقد قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي بحث أسعار النفط مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال في تصريحات صحفية: «حدث تبادل كبير لوجهات النظر بخصوص المشكلات الإقليمية والوضع في أسواق الطاقة وأسعار النفط».