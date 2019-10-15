بالصور.. الفيصل يرعى حفل جائزة الاعتدال ويكرّم الفائز الدكتور الربيعة

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن الاعتدال ‏‏سمة من سمات المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، يرحمه الله .

وقال الفيصل في كلمته خلال حفل تتويج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة والذي أقيم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة: إن شعار المملكة الاعتدال في الحياة والتفكير والتعامل ‏مع الناس، وهذه هي سمة هذا الكيان الذي أسُس بقيادة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأيادي الشعب السعودي المجيد.

وختم الأمير بقوله: ‏هنيئًا للسعودية بهذه المكانة بين المجتمعات العالمية وقد حظيت بالتقدير قيادة وحكومة وشعباً، وقد أثبت هذا الشعب أن تفكيره واضح وسليم وأنه لا يخشى إلا الله.

من جانبه، أشاد الدكتور الربيعة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الذي يؤدي دورًا محوريًا في مواجهة التطرف ونشر مبادئ التسامح والتأكيد على فرص السلام العالمي، وقال: إن تشريفي بالحصول على هذه الجائزة يحملني مسؤوليات جسام للمضي قدماً في خدمة هذا الوطن الغالي وما يخدم مصالحه.

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من جانبه، أوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الدكتور عبدالله الربيعة استحق هذه الجائزة نظير جهوده العالمية في إبراز دور المملكة الإنساني، ونظير إسهاماته الجليلة المتمثلة في قيادته للفرق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية، وتعزيزه للصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة- قيادة وشعبًا- جوهرها التسامح العلمي مع مختلف البشر بتنوع انتماءاتهم وجنسياتهم .

وأشار إلى أن الجائزة مستمدة من منهج الاعتدال للمملكة العربية السعودية المستمد من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كافة شؤونها، منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله - الذي رسم ملامح هذا المنهج منذ أن وحد البلاد تحت راية التوحيد، وسار على هذا النهج من بعده أبناؤه وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ نهج جميعهم هذا المنهج المعتدل، دون التفريط في ثوابت العقيدة وتقاليدنا وأعرافنا المتوارثة، مقدماً شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على رعايته للجائزة ودعمها، ومهنئاً الفائز وجميع القائمين على معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال على الجهود المقدرة لإنجاح وإخراج الحفل بالصورة المتميزة.

واستعرض الحفل سيرة الفائز وجهوده الطبية والإنسانية في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي .

وفي ختام الحفل التقى الأمير خالد الفيصل توأمًا سياميًا من جمهورية الكاميرون أجرى عمليتهما الدكتور عبدالله الربيعة عام 2006 ثم كرّم الرعاة.