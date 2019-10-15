أوركسترا «تشايكوفسكي» تعرض لأول مرة على مسرح سعودي

شهدت العاصمة الرياض مساء أمس الاثنين أمسية تاريخية لفرقة، أوركسترا تشايكوفسكي، من روسيا في حضورها الأول على مسرح مركز الملك فهد الثقافي الذي امتلأت مقاعده بالحضور الجماهيري .
وتأتي إقامة هذا العرض تزامنا مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي الحالي بوتين إلى المملكة، كأحد فعاليات «ثقافات من روسيا» بتنظيم مشترك من وزارة الثقافة والصندوق الروسي للاستثمار.
وقدمت الأوركسترا الروسية، مجموعة من روائع الموسيقى الروسية والعالمية، في مزيج اتسم بالتنوع وامتد بين مقطوعات موزارت، بيتهوفن، برامس، ومالر والعديد من الموسيقى المعاصرة والعالمية، مثل أوبرا «دون جيوفاني» ومقدمة أوبرا «رسلان وليودميلا» وأوبرا «أليكو» وأوبرا «الحاكمة شماخي» و«روميو وجولييت» وغيرها من المقطوعات الموسيقية ذات القيمة الثقافية الكبيرة.
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