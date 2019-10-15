السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان الدكتور السديس وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين المعنيين حديثا



مكة المكرمة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس يرافقه الأئمة والخطباء المعينين حديثاً.

وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان الأئمة والخطباء بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهم، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.

وقدم الدكتور السديس شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه رئاسة الحرمين في كافة مناشطها وبرامجها، ومتابعتهما الدائمة لكافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

بدورهم قدم الأئمة والخطباء شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على اهتمامهما، راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.

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13:49ت م

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