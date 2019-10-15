السعودية اليوم / أمطار "عشاوي" تهامة عسير تلبس الأرض حلة خضراء



أبها 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

استقبلت سواحل ومحافظات تهامة منطقة عسير خلال الأيام القليلة الماضية أمطارا غزيرة, روت الأرض, وكست الجبال والمدرجات الزراعية حلة خضراء.

ويشير خبراء الفلك والطقس إلى أن موسم الخريف لهذا العام حل وهو يحمل بشرى "مطر العشاوي" لأهالي المنطقة خصوصا الأجزاء التهامية منها، من خلال هطولات مطرية يصفها بعض المتخصصين في تحليل الظواهر الجوية بأنها "الأغزر" خلال السنوات الأخيرة على الأجزاء الغربية من تهامة عسير.

ونظراً لتميز طبيعة المنطقة وتنوعها المناخي والبيولوجي ما بين السهل والجبل ، واحتوائها على آلاف الأنواع من النباتات والكائنات الحية الأخرى، شكلت هذه الأمطار لوحات طبيعية خضراء تخطف الأبصار، وتجذب إليها الأهالي والزوار من مختلف مدن المملكة.

وتركزت الأمطار التي ارتفعت وتيرة هطولها واشتدت غزارتها خلال الأسبوعين الماضيين في محافظات رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة وسهولها الغربية.

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13:38ت م

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