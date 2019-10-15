السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة



مكة المكرمة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، اجتماعًا في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، جرى خلاله استعراض أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة.

واطلع سموه على أعمال ومبادرات اللجنة خلال الفترة الماضية ومن بينها إطلاق المنصة التنموية للمحافظات والهادفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة للشركات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.

وقدمت اللجنة عرضًا عن مبادرة " توطين التنمية " بمحافظات المنطقة والتي نفذتها اللجنة بالتعاون مع شركاء المحافظات وبنك التنمية الاجتماعية وجهات القطاع الخاص، وتهدف إلى توحيد جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة نحو التكامل لإنجاز المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية في كل محافظة، وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية المحافظات من خلال برامج المجتمعي الذي تتضمنه المبادرة، إضافة إلى تكوين الشراكات الفاعلة بين القطاعات وأصحاب المصلحة، وإشراك المجتمع المدني بالمحافظات في تحليل المشاكل واقتراح والحلول.

وناقش الاجتماع أيضًا أهداف مركز الريادة الاجتماعي ودوره في إيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية بالمنطقة، وتفعيل دور الشباب والفتيات من رواد العمل الاجتماعي من خدمة مجتمعهم، وبناء قدرات الشباب والفتيات المهارية والمعرفية حول الريادة الاجتماعية، وإيجاد عدد كافي من مؤسسات الريادة الاجتماعية لخدمة المجتمع، كذلك رفع وعي الشباب من الجنسين حيال القضايا المجتمعية وكيفية إيجاد حلول لها.

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13:38ت م

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