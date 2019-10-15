السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بمكتبه بالهيئة اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدكتور بيتر ماورير والوفد المرافق له.

وأشاد الدكتور القاسم بأهمية دور اللجنة الإنساني في مجال تقديم المساعدات، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بتقديم العمل الإنساني من أجل التخفيف من حجم المأساة التي يعاني منها سكان الدول المتضررة من جراء الحروب والكوارث.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطوير الشراكة الطويلة القائمة بين الجانبين في المجالات الإنسانية, بالإضافة إلى تبادل الخبرات من خلال إقامة برامج ودورات تدريبية مشتركة.

وقام معالي الدكتور القاسم بتقديم عرض عن نشاطات الهيئة في مجالي العمل الإسعافي والقانون الدولي الإنساني حيث أثنى رئيس اللجنة الدولية على تلك الجهود لاسيما حرص الهيئة على نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والتوعية به.

من جهته أكد رئيس اللجنة بأن الهيئة هي شريك رئيسي للجنة فيما يخص العمل الإنساني بالمملكة، كما بحث الجانبان التحضيرات للمؤتمر الدولي الـ 33 لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الذي سيقام في شهر ديسمبر بجنيف.

بعد ذلك قام رئيس اللجنة الدولية والوفد المرافق له بزيارة إلى غرفة العمليات المركزية يرافقه معالي رئيس الهيئة حيث اطلع على تجهيزاتها، كما استمع إلى شرح عن غرفة العمليات والأنظمة والتقنيات المعمول بها في العملية الاسعافية.

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13:24ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.