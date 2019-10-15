

الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بقصر اليمامة اليوم فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان.

ونقل سموه لفخامته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

كما حمّل فخامة الرئيس سموه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

// انتهى //

13:20ت م

0079



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بقصر اليمامة اليوم فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان.ونقل سموه لفخامته تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.كما حمّل فخامة الرئيس سموه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.// انتهى //13:20ت م0079

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل رئيس جمهورية الشيشان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.