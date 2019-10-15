

أبها 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه اليوم، عدة عقود لعددٍ من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة، تجاوزت تكلفتها الإجمالية 48 مليون ريال.

وأوضح الدكتور الحميدي، أن العقود شملت مشروعات تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين، ببلديتي بللسمر وتنومة وإعادة تأهيل الطرق والشوارع في مدينة أبها بتكلفة بلغت 34.061.085 ريال، بجانب إنشاء حدائق عامة في بلديتي وادي بن هشبل و تنومة بتكلفة 3.442.740 ريال، إضافة إلى إنشاء مبان ومرافق عامة لبلدية تنومه بتكلفة 3.782.404 ريال، وإنشاء عبارات وجدران استنادية لبلدية الصبيخة بتكلفة 3.264.760 ريال، حيث قُدرت تكاليف صيانة الأرشفة الإلكترونية وصيانة وتطوير شبكات الحاسب الآلي بنحو 3.525.712 ريال.

وأكد الحميدي، أهمية أن تكون جميع المشروعات مطابقة للجودة وإنجازها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على جميع المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها.

// انتهى //

13:03ت م

0074





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين عسير يوقع عقوداً لمشروعات بلدية بأكثر من 48 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.