السعودية اليوم / تونس تستضيف المؤتمر المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية



تونس 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

تستضيف تونس غداً، المؤتمر المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية، بمشاركة جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) والمنظمة العربية للسياحة بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة من الدول العربية.

ويناقش المؤتمر، التقريرين الاجتماعيين الأول والثاني لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية كما يتابع موضوع "رقمنة التراث السياحي: تثمين وتعليم واستثمار"، وصيانة المواقع والمعالم التاريخية والأثرية وإيجاد السبل لتمويلها بالإضافة إلى السياحة المتحفية بالوطن العربي.

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12:58ت م

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